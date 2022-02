Z Bohumína odjede další humanitární vlak pro uprchlíky z Ukrajiny

„Na žádost Ukrajiny a ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR jsme dnes rychle připravili už třetí vlak pro přepravu žen a dětí z Ukrajiny. Do Čopu odvezeme materiální humanitární pomoc. Všichni, kdo chtějí poslat pomoc na Ukrajinu, můžou do odjezdu vlaku do naší úschovy zavazadel na bohumínském nádraží přinášet vybrané věci, které přepravíme do Čopu," uvedl náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu ČD Jiří Ješeta.