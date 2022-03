Výrobce čokolády Ritter Sport zůstává v Rusku

Navzdory válce na Ukrajině německý výrobce čokolády Ritter Sport nadále dodává své výrobky do Ruska, napsal server t-online. Zastavení dodávek by podle vedení společnosti znamenalo „drastické omezení výroby, což by mělo výrazné dopady nejen na nezávislou středně velkou rodinnou firmu, ale v konečném důsledku i na pěstitele kakaa“.