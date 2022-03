Ruské ztráty jsou strašlivé. A to i ty, které Moskva přiznala

Pro srovnání je třeba si uvědomit, že za celou dvacetiletou válku v Afghánistánu padlo v bojích 2500 amerických vojáků. V Iráku v bojových akcích v letech 2003 až 2011, tedy za osm let, jich zahynulo celkem 3500. Navíc v prvním roce války v roce 2003 během samotné invaze to bylo 486, až v následujících letech jich umíralo přes osm set ročně, a to když Američané čelili různým povstáním, útokům teroristů a sektářské válce.