Říkají mu Řezník z Mariupolu. „Vyučil se“ v syrském Aleppu

Mariupolská rodina v tom nejlepším, co má. Byt je již dva týdny bez tepla a elektřiny. Foto: Alexej Alexandrov, ČTK/AP

„Zapamatujte si ho. To je Michail Mizincev. To on velí obklíčení Mariupolu,“ sdílela fotografii vojáka s pronikavýma modrýma očima kyjevská právnička Oleksandra Matvijčuková s tím, že ruský generálplukovník za „své válečné zločiny musí skončit před Mezinárodním soudním dvorem v Haagu“.