Reportér Novinek v Kyjevě: Ve městě zůstaly dva miliony lidí. A ty se budou bránit

Máme v Kyjevě dlouhý zákaz vycházení (do středečních 7:00 – pozn. red.), protože tu včera (v pondělí) na mnoha místech byly boje. Sám jsem asi třikrát nebo čtyřikrát slyšel střelbu z různých čtvrtí, ale nevím, co se tam dělo. Od včera doteď jsem tu zažil pět nebo šest leteckých výstrah. Naváděná střela včera zasáhla obchodní centrum na severozápadě Kyjeva, šest až osm lidí zemřelo. Budova je naprosto zničená, stejně jako pár rezidenčních budov okolo.

V horším případě vás zatknou, pokud nemáte nějaké speciální povolení. V období zákazu vycházení nikoho nezajímá, jestli disponujete akreditací ministerstva obrany, a je plošně zakázáno být mimo své bydliště. Výjimkou je cesta do krytu ve chvíli, kdy zazní sirény.

Co se týče humanitárních dodávek jídla a dalšího zboží, liší se to čtvrť od čtvrti. Někde mají dostatek jídla v supermarketech a v malých obchodech. Ve většině kyjevských čtvrtí před vyhlášením zákazu vycházení otevřela většina podniků, aby pomohly lokální ekonomice – různé kavárny, holičství, služby, opravárny aut. V jiných čtvrtích je ale situace úplně odlišná a jídlo tam dochází. Neříkám, že to je katastrofa, spíše otázka špatné logistiky.