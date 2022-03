Reportáž z polsko-ukrajinských hranic: Jsme na cestě už šest dní, říkají zmrzlí uprchlíci

„Jsme na cestě už šest dní. Je to hrozné, všechno bylo vybombardováno, všechno je moc špatné,“ popisuje žena z Kyjeva, která ve středu dopoledne vystoupila na polském nádraží s dětmi a matkou.

Hned po vystoupení obsloužili cestující teplým čajem, všechny malé děti dostaly do rukou plyšáky. K dispozici byla také další materiální pomoc od teplých bund a dek, až po jídlo, hygienu či dětské kočárky.

„Uctivá poklona naší armádě. Brání nás, jak jen mohou. Ukrajina vydrží a my se vrátíme do našeho rodného města. Nemůže to být jinak,“ dodává. V mezičase plánuje zůstat s rodinou u nejmladšího bratra, který žije ve Varšavě.