Písmena z latinky na ruské technice stále budí dohady

Jasno do problému nevneslo ani vyjádření ruského ministerstva obrany, které se podle agentury RIA-Novosti objevilo na instagramovém účtu resortu. Podle něj Z znamená „Za vítězství“ a písmeno V lze vysvětlit jako „V pravdě je síla“ a „Úkol bude splněn“.

„Nezapomeňte, že ruské jednotky šly do invaze přímo z několikaměsíčních manévrů. Mnohé ze symbolů mohou být pozůstatkem dělení na nejrůznější skupiny podle zadaných úkolů při cvičení. Platí to i pro obří Z a V na nákladních autech, bojových vozidlech pěchoty či tancích, i když pamětníci vědí, že podobně výrazné bílé pruhy namalované na tancích měly při vpádu do Československa v roce 1968 pomoci k rychlé identifikaci vlastních prostředků,“ řekl.