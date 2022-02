Odstřihněte Rusko od SWIFT, žádali demonstranti Německo

Organizátoři uvedli, že nepřináleží k žádné skupině, ale jsou pouze občany Evropské unie, kteří se rozhodli vyjádřit nespokojenost s počínáním německého kancléřství. Německo se později podle informací Reuters vyslovilo pro cílené a funkční omezení přístupu Ruska k systému. Německá vláda se ale ještě zamýšlí, jak co nejvíce omezit negativní zpětný dopad tohoto kroku.

Očekáváme z Berlína pozitivní rozhodnutí o vyloučení Ruska ze systému SWIFT. Není na co čekat.

Německo bylo poslední zemí EU, která se nevyslovila pro odstřižení Ruska ze SWIFT. Dříve měli výhrady i političtí zástupci Maďarska a Itálie. Po dnešních vyjádřeních maďarského premiéra Viktora Orbána na ukrajinsko-maďarské hranici a italského premiéra Maria Draghiho v telefonátu s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenskym je ve váhání Německo osamoceno. Podle nejmenovaného zdroje agentury Reuters, guvernéra jedné z centrálních bank v eurozóně, je však odstřižení jisté a otázkou několika dní. Český premiér Petr Fiala dnes na twitteru uvedl, že očekává z Berlína pozitivní rozhodnutí o vyloučení Ruska ze systému SWIFT. „Není na co čekat,“ dodal.

Jakub Mazanec, který dnes před německým velvyslanectvím jako první z demonstrujících promluvil do megafonu, řekl, že nikdo nemůže očekávat, že se odstřihnutí Ruska od bankovního systému SWIFT nedotkne i občanů Evropské unie. „Co je to ale proti tomu, co teď zažívá Ukrajina? V systému SWIFT je na 11 000 bank, toto odstřižení Putin pocítí nejen jako symbolický akt,“ uvedl Mazanec.