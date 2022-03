O ruskou ropu není zájem, tankery odmítají přístavy v Kanadě či Velké Británii

V úterý společnost Trafigura nabízela náklad ruské ropy s rekordní slevou – oproti středomořské ropě Brent ji nabízela o 18,6 dolaru za barel levněji. Přesto se nenašel nikdo, kdo by ropu koupil.

Obchodníci se totiž obávají, že by se mohli dostat do rozporu se západními sankcemi. Nová pravidla mezitím studují jejich právníci, uvedla BBC s odkazem na analytika ze společnosti Energy Aspects.

První z nich měl původně namířeno do Kanady. Ta ale lodě s vazbami na Rusko od přístupu ke svým přístavům odstřihla. Novou destinací tankeru tak je Karibik.

Druhý tanker měl zase v úterý připlout do Montrealu, momentálně se ale zdržuje v Zálivu svatého Vavřince.

Jelikož tanker vyplouval z New Yorku, nemůže se vrátit zpátky do USA, protože by šlo o porušení Jonesova zákona, který brání neamerickým lodím přepravovat zboží mezi americkými přístavy, uvedla Reuters.