Na Ukrajinu dorazil elitní sniper Wali. Cíl neutralizuje až na 3,5 kilometru

„Ukrajinci se zapíšou do historie jako národ bojovníků. Postupuji hlouběji do srdce Ukrajiny a sleduji škody napáchané ruským invazním vojskem a jejich dělostřelectvem a cítil jsem povinnost jednat. Je to jednoduché, chci jim pomoci. Když vidím zničenou budovu, vidím jejího majitele, jehož úspory na důchod vyletěly komínem. Musím jim pomoci, protože jsou tu lidé bombardováni jen kvůli tomu, že chtějí být Evropané a nikoliv Rusové. Jdu do bojů z humanitárních důvodů,“ uvedl pro CBC News Wali, který však neuvedl, zda se už do ostrého boje zapojil, případně s jakým výsledkem.