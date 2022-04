Moskva válku na Ukrajině zapírá. Obyvatele ale ovlivňují protiruské sankce

Navzdory víc než měsíc trvající ruské invazi na Ukrajinu, která stála už životy tisíců lidí a miliony Ukrajinců vyhnala z domovů, život v Moskvě pokračuje, jako by se nic nedělo. V ruské metropoli není vidět skoro nic, co by tuto válku připomínalo, napsal turecký deník Hürriyet. Každodenní život Moskvanů však zhusta ovlivňují protiruské sankce.