Majitel obchodu na Slovensku zakázal vstup uprchlíkům z Ukrajiny

Do jednoho z obchodů ve východoslovenském městě Svit nemohou vstoupit uprchlíci z Ukrajiny. Majitel obchodu to odůvodnil obavami z přenosu infekčních nemocí. Na vstupní dveře svého obchodu vyvěsil oznámení: „V zájmu zdraví obyvatelů části Svit-Podskalka je vstup do tohoto obchodu zakázaný všem uprchlíkům z Ukrajiny, protože existuje riziko přenosu nebezpečných nemocí jako HIV, tuberkulóza atd.“