Lékaři bez hranic: Nikde to není horší než v Mariupolu, hřbitov je tam i ze školky

Když jsem tam byl, náš mezinárodní personál čítal asi 70 lidí. Teď už na místě máme zaměstnanců okolo 300 a zhruba 200 jich jsou Ukrajinci. Je to tak na misích Lékařů bez hranic vždy. Naprostá většina jsou místní lidé. Asi to svým způsobem dokládá, že zdravotníci chtějí ve své zemi často zůstávat a pomáhat.

Zároveň vypravujeme speciální zdravotnické vlaky, jejíž hlavním cílem je převoz pacientů ve vážném stavu z oblastí aktivních bojů do bezpečnějších nemocnic na západě Ukrajiny. Prvním takovým vlakem jsme během 1. dubna evakuovali pacienty ze Záporoží do Lvova, další tři převozy jsme zrealizovali nedaleko frontových linií u Doněcku a Luhansku. Dohromady se nám takto už podařilo evakuovat 114 pacientů včetně jejich rodin. Plánujeme nasazení dalších větších vlakových souprav.

Hodně úsilí věnujeme také školení lékařů a sester se zvládáním velkého počtu zraněných naráz. Je to něco, s čím máme jako Lékaři bez hranic bohužel hodně zkušeností z konfliktů v Jemenu, Etiopii, Sýrii atd. Jde o situace, kdy někde exploduje bomba, nebo se jedna část města stane terčem intenzivního ostřelování. Sanitky vám pak přivezou třeba 50 raněných lidí naráz a všichni potřebují rychle pomoc. To je něco, s čím se v době míru jako lékař nebo lékařka normálně nesetkáte. Snažíme se proto naše know-how místním zdravotníkům v tomto ohledu předávat.

Kolegové mi v době, kdy jsem na Ukrajině byl, říkali, že z oken na ulici viděli mrtvá těla. Sousedé museli na zahrádkách kopat hroby, do kterých pak dávali několik mrtvých těl naráz, protože už se prostě jinam nevešly. Náš místní spolupracovník Saša mi jednou do telefonu popisoval, že ze školky ve čtvrti, kde vyrůstal a kde si vždycky děti hrály, je teď hřbitov.

Další problém je šíření infekčních onemocnění. Spousta lidí se tam schovává v krytech, bunkrech či sklepích bez adekvátního hygienického zázemí. Někdy jich tam jsou pohromadě desítky nebo dokonce i stovky. Právě proto jsou války vždy ten nejlepší přítel infekčních onemocnění. Riziko jejich šíření je v takových podmínkách ohromné. Navíc v roce 2011 byla podle našich dat v Mariupolu prokázaná cholera, což znamená, že ta bakterie tam s největší pravděpodobností pořád ještě je a může se šířit. Co se týče míst, kde nyní pracujeme, není to asi nikde horší než v Mariupolu.

Nedokážu hovořit o všech chronických onemocněních, ale jako Lékaři bez hranic jsme měli na Ukrajině projekty od roku 1999. Věnovali jsme se primárně pacientům s HIV, tuberkulózou či hepatitidou typu C. To jsou chroničtí pacienti, pro které bylo těžké najít adekvátní péči už předtím, než válka začala, teď je to ještě těžší. Snažíme se jim zajistit elementární kontinuitu péče. Děláme to zejména tím, že zásobujeme nemocnice a lékárny léky. Ale samozřejmě, že tam jsou i onkologičtí pacienti a lidé trpící celou řadou jiných onemocnění. Bohužel s nimi ale teď nemáme šanci přijít příliš do styku.