Dobrovolníci v Británii musí ubytovat uprchlíky nejméně na půl roku

Do Británie smí v současné době pouze ukrajinští uprchlíci, jejichž rodinní příslušníci už dlouhodobě ve Spojeném království žijí. Od pondělí se ale situace má změnit a do země budou moci přijet i Ukrajinci, kteří žádnou vazbu na Británii nemají.

Například v Česku někteří z těch, co nabízeli ubytování, své nabídky stáhli poté, co se ukázalo, že to nebude jen na pár dní, či na týden.