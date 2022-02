Do Bohumína dorazilo prvních třináct uprchlíků z Ukrajiny

Mezi lidmi, co z Ukrajiny prvním vlakem do Bohumína dorazili, byla například paní Světlana ze Lvova.

„Vezu dceru do bezpečí ke kamarádce do Prahy. Sama se pak vrátím domů, neboť ve Lvově mám manžela. Momentálně je v našem městě klid, ale situace je nestabilní. Pod Lvovem byli ruští výsadkáři, ale naši vojáci je zlikvidovali. Situace se ale každou chvíli mění. Všichni se bojíme, co bude dál. Právo je však na naší straně,“ konstatovala žena, která pracuje v migrační službě.

Bernát o podrobnostech z cesty vlaku hovořit nechtěl, stejně tak o tom, kam konkrétně Ukrajinci míří. Velmi malá vytíženost vlaku byla podle něj způsobena tím, že lidé se z Ukrajiny nemají, jak dostat na polskou hranici. „Na jediné železnici ze Lvova a Kyjeva spadlo trakční vedení. Vznikaly až osmihodinová zpoždění. „Kdybychom čekali, až se vlak naplní, bylo by to několik desítek hodin,“ vysvětlil Bernát.

V Przemyslu je podle něj pro uprchlíky připravena druhá souprava. „Vyjede, až se tam další uprchlíci dostanou a situace to dovolí. Kyvadlovou dopravu mezi Ukrajinou a Českem zabezpečíme podle potřeb. Připraveni na to jsme,“ dodal.

Na nádraží dorazily i desítky obyvatel Bohumína, ale i lidé z okolí a přinesly pro Ukrajince nejrůznější dary. Ti to však nepotřebovali. „Hygienické pomůcky, hračky, i ostatní nezbytné potřeby mají. Jsou dostatečně vybaveni z domova. Rodiny, do kterých míří, jim pak poskytnou další servis,“ konstatoval Bernát.

„Trvanlivé věci zůstanou díky vstřícnosti Českých drah a Správy železnic na nádraží, vyhradila se tady krátkodobě místnost, kde se uskladnily. Uvidíme, zda to budeme schopni naložit na další vlak do Polska. Na web města ihned dáme kontakty na humanitární organizace, aby občané dary směřovaly jim, neboť oni mají lidi, kteří se o věci postarají a zajistí, aby se dostaly k potřebným,“ řekl k tomu místostarosta Bohumína Igor Bruzl (ČSSD).

„Na Ukrajině, ve stotisícovém městě Berdičev, mám sestru, která má pětiletého syna. Večer se pokusí dostat do vlaku do Lvova a pak se dostat na hranici s Polskem. Má to kolem 500 kilometrů. Autem to nepřipadá v úvahu. Všude jsou zácpy, chybí pohonné hmoty, je to nebezpečné. Pokusím se o ni tady postarat. V první řadě ale budeme muset vyřešit papíry, aby její pobyt tady byl legální,“ podotkl Andrej.