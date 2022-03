Británie otočila, dobrovolníkům na Ukrajině hrozí vojenský soud

„Myslím, že každý, když vidí, co se na Ukrajině děje, pochopí tyto pocity,” řekl Johnson.

„Myslím, že hodně lidí v naších ozbrojených silách s nimi sympatizuje, protože nemyslím, že jsem někdy viděl v mezinárodních otázkách tak jasný rozdíl mezi správným a špatným, mezi dobrem a zlem a tím, co prezident Putin dělá ukrajinskému lidu,“ doplnil.

Jeho slova jsou v rozporu s tím, co řekla Elizabeth Mary Trussová, ministryně zahraničních věcí v jeho vládě. Trussová koncem února uvedla, že by podpořila Brity mířící na Ukrajinu, aby se zapojili do boje proti Rusku.