Bezradné Německo. Zákaz ruské ropy by u nás znamenal chaos a vítězství Kremlu

Pokud by se zakázal dovoz ruské ropy a plynu, v Německu by zavládl chaos, prohlásila ministryně zahraničí Annalena Baerbocková (Zelení). Taková situace by pro Kreml znamenala výhru. Ve stejném duchu se vyjádřil německý kancléř Olaf Scholze. „V současné době neexistuje žádný jiný způsob, jak zajistit pro Evropu dodávky energie na výrobu tepla, pro mobilitu a pro průmysl,“ prohlásil německý kancléř.