Arestovyč: Války s Ruskem můžou trvat do roku 2035

Ozbrojený konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou by se s přestávkami mohl protáhnout až do roku 2035. Agentuře Unian to včera řekl Oleksij Arestovyč, poradce šéfa kanceláře ukrajinského prezidenta.