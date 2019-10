Jan Hrnčíř

V komunálních volbách v roce 2010 kandidoval jako člen TOP 09 do zastupitelstva Blanska, ale neuspěl. Nepodařilo se mu to ani ve volbách v roce 2014 jako nestraníkovi za hnutí Úsvit. Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 kandidoval jako nestraník za hnutí Úsvit, ale neuspěl. V krajských volbách v roce 2016 byl zvolen už jako člen. Působí jako člen Výboru finančního a člen Výboru sociálně-zdravotního. Nakonec uspěl v komunálních volbách v roce 2018 a za SPD se stal zastupitelem Blanska.