Zemřela lichtenštejnská kněžna Marie, rodačka z Prahy

Kněžna Marie se narodila v roce 1940 jako čtvrté ze sedmi dětí v Praze. Její rodiče, hrabě Ferdinand Kinský ze Vchynic a Tetova a hraběnka Henrietta von Ledebur-Wicheln, museli po druhé světové válce utéci do Německa, kde Marie chodila do školy až do maturity a později, po jazykovém pobytu v Anglii, vystudovala reklamní grafiku na Mnichovské univerzitě.