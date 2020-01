Zemřel Formanův herec Buck Henry

Ve věku 89 let ve středu zemřel americký scenárista a jeden z herců Miloše Formana Buck Henry. Informoval o tom server The Guardian. Henry je autorem scénáře ke snímku Absolvent (1967) s Dustinem Hoffmanem v titulní roli. Druhým jeho významným počinem je klasická komedie Co dál, doktore? (1972). Jako herec se objevil v roli melancholického otce v hudebním filmu Miloše Formana Taking Off z roku 1971.