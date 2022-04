Uhelné proměně pomohou dotace

O dotace usiluje mimo jiné kraj kupříkladu na výstavbu Business Parku Sokolov nebo na přestavbu karlovarské střední uměleckoprůmyslové školy.

Obdobná částka se má v rámci FST zvlášť rozdělovat mezi další žadatele na menší navazující projekty, které jsou ale také spojené s přeměnou do takzvané doby pouhelné.

Vedení kraje nyní v jednání s vládou a Bruselem usiluje, aby se v rámci tohoto operačního programu mohla vedle průmyslu současně rozvíjet s dotační podporou i města a obce. A to zejména směrem k lidem žijícím nebo přicházejícím do regionu za novými pracovními příležitostmi a lepším životem. Projekty s žádostmi do této druhé části výzvy FSP bude možné podávat zřejmě na přelomu letošního a příštího roku.

Jako jezero Medard

„Klasickým případem je okolí jezera Medard,“ uvedl karlovarský krajský radní Patrik Pizinger (Místní). Právě rekultivace, resocializace a celkové využití prostoru tohoto někdejšího hnědouhelného dolu je jedním ze strategických záměrů, s kterým přišla do FST Sokolovská uhelná.

Tento projekt s náklady okolo 583 milionů korun by měl připravit podmínky pro další investice, které přinesou rozvoj lokality. Je jen prvním krokem k tomu, aby byla lokalita zajímavá pro život a mohla někoho přilákat k přestěhování.

Proto vedení kraje chce, aby o tyto dotace nejenom v lokalitě Medard mohly žádat i obce a města. „My považujeme za správné, aby z FST byla podpořena i města typu Sokolov, Habartov, Citice, aby na rozvoj Medardu mohla navázat,“ konstatoval Pizinger.

„Rádi bychom, aby ta města byla atraktivnější. Aby těm lidem, kteří si tu najdou práci, tak aby se jim tady dobře žilo, tedy aby tu našli doktora, aby mohli do kina a věděli, že je tady pro jejich děti veškeré potřebné zázemí,“ popisoval radní. Dalším směrem, který chce podle něj kraj prosadit, jsou investice přímo do lidí, například do rekvalifikací.

Vyšší zaměstnanost

„Tedy aby třeba nově přicházející zaměstnavatelé získali podporu pro rekvalifikace, aby nám transformace nevytvořila nové sociální vyloučení,“ dodal Pizinger.