Sexuální predátor poslal svého právníka na tvůrce dokumentu V síti

Místo tváří penisy, tak by se dala shrnout do tří slov nejdrsnější verze dokumentu režisérů Barbory Chalupové a Víta Klusáka.

Po žádostech odborníků i samotných diváků se rozhodli vyslat do kin snímek, který ukazuje z těl dotyčných pánů téměř vše, až na jejich obličeje. Ty nadále zůstávají rozmazané, na rozdíl od jejich přirození... Tři herečky jich viděly stovky, aniž by je vidět chtěly, aniž by nějak naléhaly.

Ne. Jen se mi teď dějí takové „legrační“ věci, že mi na oficiální instagramový profil chodí nafocené penisy. Kdosi mi je posílá z falešných profilů. Asi se tím baví. Vypadá to, jako by se někdo rozhodl, že je tohle zábavná věc – tedy poslat penis „té holce z dokumentu V síti“...

Policie nyní ty nejhorší případy řeší. Někdo už dostal podmínku. A z mého pohledu byl nejhorší Sneeky. To je ten, kterému jsem pak ve vzteku vychrstla v kavárně, kde jsme měli schůzku, malinovku do obličeje. Při natáčení jsem se už neudržela.

Doufám, že ano. Je to potřeba. Měla jsem rozplánované čtyři měsíce, od března do června. Měla jsem být skoro každý den v jiné škole. Z toho jsem ale cestovala jen týden, a to po Moravskoslezském kraji. Ohlas žáků byl skvělý. Oni vědí, že se děje něco špatně. Při diskusích se aktivně ptají. Neříkám jim: ty, ty, nedělej to tak. Ptají se na podobné věci jako dospělí. Děti nejsou hloupé.