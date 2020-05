Rudá armáda přijela na konci války do již svobodné Prahy, míní Hřib

Lidé při Pražském povstání podle Hřiba šli bojovat na barikády za svou svobodu, i když si byli vědomi převahy nacistů. „Na památku těchto lidí, kteří se nebáli vzít svůj osud, osud svého města do vlastních rukou, nesmíme nikdy zapomenout," řekl.

Dnes si připomínáme výročí 75 let od počátku Pražského povstání. Po těžkých letech utrpení a nacistického útlaku lidé...

I díky nim byl podle primátora nacistický odpor na českém území zlomen a národ mohl rychle získat zpět svou čest a hrdost. Vzdal díky těm, kteří vyšli do ulic bojovat. Připomněl svá loňská slova, že oběti Pražského povstání zavazují k tomu, aby se lidé nesmířili s totalitou, autoritářstvím nebo útiskem. Nyní jsou podle něj ještě aktuálnější. „V současnosti totiž čelíme silnému tlaku jak ruské propagandy, tak jejich snahám o překrucování historie,” řekl.

Je proto podle něj potřeba si připomenout, že Rudá armáda dorazila do Prahy až poté, co se 8. května Němci vzdali České národní radě. „Sověti tak přijeli do města fakticky svobodného a nenesli hlavní zásluhu na jeho osvobození, i když si ji z politických důvodů připisovali a stále rádi připisují,” poznamenal.