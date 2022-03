Rodina slovně útočila na rusky mluvící hosty restaurace

„Ta česká rodinka, včetně dětí, začala slovně útočit na naše další hosty, že nebudou sedět vedle ruských okupantů, že neměli nic dostat, že mají zdechnout. Gradovalo to. Tohle do slušné hospody fakt nepatří. Přitom že někdo hovoří rusky, ještě ani neznamená, že je Rus,“ říká číšník.

Vzbuzují pozornost Čechů, ale většinou to otvírá diskuse o tom, zda se válka nepřeleje až do střední Evropy a jak se vůbec k tomu všemu v běžném životě postavit.

„Zajímalo by mne, co si o tom všem Rusové žijící v Praze myslí, to by stálo za anketu,“ poznamenává v jedné z kaváren sedmačtyřicetiletý Jaroslav, který bydlí na Praze 1, pracuje v marketingové společnosti a hodně chodí mezi lidi.