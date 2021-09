Přesně před 80 lety přijel Heydrich do Prahy. Nikoho ostřejšího neměli, říká historik

Gestapo to vědělo, a proto se nacisté rozhodli poslat do Prahy ostrého muže. A nikoho ostřejšího než Heydricha neměli. 27. září 1941 český rozhlas oznámil, že Neurath onemocněl a že ho bude zastupovat Heydrich. Pro zasvěcené to nebyla dobrá zpráva, protože to byl jeden z nejvýše postavených nacistů a byl ostrý jak břitva a okamžitě začal jednat.

To je legenda, která se nám, kteří jsme viděli poměrně dobrý film Atentát od režiséra Jiřího Sequense, zažrala do paměti. Ale nikdo nenarazil na seriózní doklad. Ale to, že tam byl a s klenoty manipuloval, vyvolalo mýty. Podobně jako legenda o Lomikarovi a Kozinovi vznikla, aniž by byly doklady o tom, co Kozina před popravou říkal. Ale protože Lomikar zemřel do roka od Kozinovy popravy, Chodové si pak doma říkali, vidíš Lomikare, do roka a do dne. A to pak zlidovělo.