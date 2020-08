Meruňkovice bude letos málo, pálí se i z jahod

Deset dnů je limit, při jehož překročení do dění vstupuje celní správa, při delší přestávce je třeba destilační zařízení zase úředně zaplombovat. Ale zvládají to, obvykle se někdo najde a přiveze kvas k vypálení. Jen obvykle není z meruněk.

„Provoz nám zachraňovalo pálení třešní a dalších kvasů včetně jahod. Ale ani třešní do kvasu se nedostává. Jejich cena se letos vyšplhala do závratných částek, a když už si dal někdo práci s trháním, tak je hleděl za dobrou cenu prodat. Navíc hodně pršelo a třešně začaly praskat. Pokud se tak stalo, do tří dnů je napadla plíseň a znehodnotila je tak, že se ani do kvasu nehodí,“ říká muž z pálenice.