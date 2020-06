Ležáky letos prvně bez projevů politiků, ale o to pietnější

„Podobně jsme postupovali v Lidicích. Situace v Ležákách byla o to složitější, že místo hned dvakrát zdevastovala povodeň, naposledy těsně před středeční pietou. Památník se přesto podařilo připravit. Lidé sem chodili po celý den individuálně, měli čas si popovídat, nebylo to hektické, takříkajíc na povel, a bylo to daleko pietnější a příjemnější. Zvažujeme, že některé věci přeneseme do dalších let,“ zhodnotil ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík letošní připomínku odvety Němců za atentát na zastupujícího říšského protektora, 38letého Reinharda Heydricha.