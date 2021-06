Klokan z Tábora skončil v podběráku, utekl před strážníky až do Lužnice

„Klokan znovu odskákal, tentokrát do nepřehledného terénu k řece Lužnici, kde se za ním policisté prodírali křovím. Na místo dorazil i jeho chovatel, který nám pomáhal. Nakonec klokan skočil do Lužnice a on ho speciální sítí, jakýmsi podběrákem vytáhl. Zvíře je v pořádku,“ uzavřel případ Šimek.