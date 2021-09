Gazprom versus Evropa: Ceny plynu rostou

„Jamalem“ proudí do Evropy méně plynu už téměř měsíc, což Gazprom vysvětluje mimo jiné srpnovou havárií na svém zpracovatelském zařízení v Novém Urengoji. Společnost nyní vytěžuje vlastní evropské zásobníky, to ale vede ke značnému snížení rezerv.

Šéf ruské společnosti Rosněfť Igor Sečin se podle ruského listu Kommersant v této souvislosti oficiálně obrátil na prezidenta Vladimira Putina, aby umožnil Rosněfti prostřednictvím Gazpromu dodávat do Evropy ročně 10 miliard kubíků plynu s tím, že by se objem v budoucnu ještě dal zvýšit. Podle Sečina by to „mohlo pomoci odstranit omezení způsobená evropskou antimonopolní legislativou“.