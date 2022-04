Do vlasti se vrátily ostatky národního hrdiny brigádního generála a bývalého velitele československé rozvědky Františka Moravce. Foto: Milan Malíček, Právo

Do vlasti se vrátily ostatky národního hrdiny brigádního generála a bývalého velitele československé rozvědky Františka Moravce. Foto: Milan Malíček, Právo

Do vlasti se vrátily ostatky národního hrdiny brigádního generála a bývalého velitele československé rozvědky Františka Moravce. Foto: Milan Malíček, Právo

FOTO: Návrat ostatků generála Moravce do České republiky

Do vlasti se vrátily ostatky brigádního generála a bývalého velitele československé rozvědky Františka Moravce. Z Washingtonu byly 56 let od jeho smrti dopraveny dnes dopoledne vojenským speciálem na letiště v Čáslavi. Po pietním aktu před budovou velitelství 21. základny taktického letectva byla urna slavnostně uložena do kolumbária na čáslavském hřbitově.