Bild: Šéf ruské diplomacie Lavrov v polovině cesty otočil svůj let do Pekingu

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v noci na čtvrtek odletěl do Pekingu, z dosud neznámých příčin se však let ještě nad Sibiří otočil a vrátil se do Moskvy. Informoval o tom ve čtvrtek německý bulvární deník Bild.