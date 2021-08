Společnost ovládaná přes neprůhlednou schránku sídlící na Britských Panenských ostrovech, je od dubna 2014 v úpadku a dluží věřitelům téměř tři miliardy korun. Mezi věřiteli jsou například městské části Prahy 6 a 10, ale i další města, která mají v dluhopisech, které jim prodala kontroverzní společnost Key Investments, utopenou téměř miliardu korun. Byly splatné do konce roku 2013, společnost Via Chem Group je však nevyplatila a neuhradila ani úroky. Proto v rámci insolvenčního řízení přihlásily radnice i svoje pohledávky.

Když bylo jasné, že firma půjde do insolvence, přestěhovala své sídlo ze severních Čech do Českých Budějovic. „Podle policejního orgánu je důvodem změny to, aby v insolvenčním řízení, jehož nutného zahájení si byli Petr Sisák a Ivo Hala s ohledem na splatnost dluhopisů vědomi, byla založena místní příslušnost Krajského soudu v Českých Budějovicích, a to zejména kvůli přátelství Iva Haly, který z Českých Budějovic pochází, se soudcem insolvenčního úseku Miroslavem Veselým,“ konstatovali k tomu detektivové v obvinění a dodali, že o jejich vzájemné komunikaci mají důkladný přehled např. díky odposlechům.