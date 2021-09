Tohle byste měli vědět o tepelných čerpadlech

Tepelné čerpadlo se ideálně hodí do nové výstavby, kde je využito podlahové topení a radiátory. Dá se ale použít i ve staré zástavbě s teplovodním systémem, kde jsou litinové radiátory, tudíž i velké množství vody. Tepelná čerpadla lze také umístit do bytových domů s dálkovým vytápěním. Je však potřeba dát pozor na tepelné ztráty domu. Čím jsou větší, tím méně se pořízení tepelného čerpadla z pohledu investice vyplatí.

Jak to celé funguje

Zjednodušeně řečeno tepelné čerpadlo funguje jako obrácená lednička. Skládá se z kompresoru, chladiva, výparníku a výměníku. Odebrané teplo z okolí (vzduch, voda či země) se předá chladivu, které pak putuje do výparníku, kde dochází k odpaření a plynné skupenství chladiva je nasáto kompresorem. Tam se plyn stlačí, zahřeje a odchází do výměníku, odkud se teplo předává do topného systému. Tím opět klesá teplota chladiva, které kondenzuje (z plynu se stává kapalina) a směřuje zase do výparníku, takže se celé kolečko opakuje. Nedochází tak k únikům tepla jako u některých zařízení k vytápění.

Investice do tepelného čerpadla se vrátí během několika let Foto: Shutterstock.com

Tři typy tepelných čerpadel

Existují tři typy tepelných čerpadel pro vytápění; země/voda, vzduch/voda a voda/voda. Nejčastěji je instalován typ vzduch/voda z důvodu hustoty zástavby a také vzhledem k pořizovací ceně, která je nižší než u ostatních uvedených možností. Mezi jeho nevýhody patří snižování topného faktoru při poklesu teploty a hlučnost zařízení. Někomu ještě může vadit narušení rázu zahrady venkovní jednotkou.

U varianty země/voda je potřeba udělat hlubinný vrt, případně postavit plošný kolektor. Obojí vyžaduje hodně plochy i vysokou investici. Provedení vrtu však není všude realizovatelné, na druhou stranu výhodou tohoto typu je, že se topný faktor po celý rok nemění a že je zařízení bezhlučné.

Systém voda/voda se v naší republice objevuje pouze výjimečně.

Tepelné čerpadlo zajistí ekologické vytápění domu Foto: Shutterstock.com

A jak je to s financemi?

Pokud se bavíme o nejběžnějším typu čerpadla vzduch/voda, záleží na tom, zda bude využíváno pouze pro vytápění nebo také pro ohřev vody. Většinou je zájem o obě funkce. V takovém případě se cena včetně instalace pohybuje okolo 300 000 korun. Zdá se, že je to hodně vysoká částka, ale nezapomínejme na návratnost investice, která je u tohoto řešení nejvyšší. Pokud má domácnost elektrokotel, může počítat s návratností od 3 do 7 let podle jejich spotřeby energie. U kotle na dřevo nebo uhlí se k žádné návratnosti nedopočítáme, protože tyto druhy paliva jsou velmi levné.

Tepelné čerpadlo je schopné ušetřit za rok zhruba 50–60 % nákladů oproti elektrokotli, kolem 30 % oproti plynovému kotli. Záleží na roční spotřebě a využitelnosti čerpadla, u rodinných domů se návratnost obvykle pohybuje od 3 do 5 let. Navíc máte možnost na pořízení získat některou z aktuálně platných dotací, která bývá nezanedbatelná. Tepelná čerpadla dosahují životnosti průměrně 15 až 20 let.