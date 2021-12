Souběh chřipky a covidu: Nebezpečí pro jednotlivce, ale i zdravotnický systém

Chřipka, ačkoli bývá často bagatelizována jako obyčejné nachlazení, je velmi nevyzpytatelná nemoc. „Může se totiž rozvinout do velmi těžké virové infekce a zasáhnout všechny orgány lidského těla, nejen dechové ústrojí, jež je pro virus vstupní bránou. Vážné zdravotní komplikace může způsobit nejen oslabeným jedincům, ale i dětem, těhotným ženám či mladým zdravým lidem,“ říká praktický lékař Michal Holásek.

Nejúčinnějším způsobem ochrany proti chřipce je očkování. U zdravé populace zajišťuje 70–90% ochranu, u seniorů snižuje projevy závažných onemocnění z 60 %, úmrtnost z 80 %. Právě lidé nad 65 let jsou chřipkou ohroženi nejvíce – tvoří až 90 % z těch, kdo jí podlehnou.

Očkování seniorů či pacientů s chronickým onemocněním plic, srdce, ledvin, metabolickými poruchami či se sníženou imunitou je tedy velmi žádoucí. V době pandemie covid-19 o to více, neboť zvýšené riziko se v případě obou nemocí týká stejné skupiny pacientů. „Očkování sice nemusí zcela zabránit vzniku onemocnění, podstatně ale zmírňuje průběh chřipky a omezuje přenos chřipky na další osoby. Zvážit očkování by proto měli také lidé pohybující se v kolektivech nebo lidé v úzkém kontaktu s nemocnými a seniory, jako jsou zdravotníci nebo ošetřovatelé,“ nabádá MUDr. Michal Holásek.

Aktivita chřipkových virů byla v poslední sezoně nezvykle nízká. V České republice nebyl dokonce zaznamenán jediný pozitivní nález, což lze do jisté míry vysvětlit přísnými protipandemickými nařízeními – nošením respirátorů a omezením sociálních kontaktů. „Virus chřipky ale nezmizel, zůstává v populaci přítomen i nadále a nikdo z odborníků nedokáže přesně předpovědět, jak závažné mutace chřipkových virů se mohou v následujícím období objevit. Jelikož preventivní opatření jsou letos ve srovnání s loňskem zatím mírnější, můžeme navíc již nyní pozorovat opětovný nárůst šíření respiračních virů. Tedy i těch chřipkových,“ konstatuje MUDr. Michal Holásek.

Velkým rizikem, zvláště pro starší nebo jinak oslabený organismus, pak může být nákaza oběma viry – chřipkovým i novým koronavirem. A to buď oběma infekcemi současně, nebo proděláním jedné z infekcí a následným onemocněním druhou. Pravděpodobnost, že nemocí oslabený organismus nebude schopen čelit další infekci – ať už virové, nebo bakteriální – se totiž zvyšuje, což může následně výrazně zhoršit celkový zdravotní stav i prognózu pacienta.

Očkování proti chřipce tak podstatně snižuje riziko souběhu nemocí a může pomoci i při diagnostice. Největší přínos vakcíny proti chřipce ale spočívá v prevenci nemoci a snížení možných zdravotních komplikací, následných hospitalizací nebo úmrtí. Ideální termín pro aplikaci vakcíny je na podzim, zhruba do Vánoc. Zájemci o očkování by jej měli stihnout ještě před začátkem chřipkové sezony, která u nás probíhá nejčastěji mezi prosincem a březnem a vrcholí v únoru. Očkovat lze i na začátku chřipkové epidemie, je však nutné vzít v úvahu, že tělo potřebuje cca 14 dní na vytvoření protilátek a teprve poté je před nemocí chráněno. Na očkování proti chřipce je možné se objednat k praktickému lékaři, do zdravotních ústavů nebo očkovacích center.