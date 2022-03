Sedmero rad pro firemní internet: Jak je to opravdu s daty bez omezení

Pro firmy je důležité, jak rychle je poskytovatel zvládne připojit s požadovanými parametry. Pozor ale na nekalé jednání některých firem. „Před odesláním nabídky vždy zjistíme, jaké jsou reálné možnosti, a ty se zákazníkem probereme. Pak se pouštíme do cenových kalkulací, aby opravdu dostal na první dobrou odpovídající nabídku,“ vysvětluje expert společnosti Quantcom Michal Fišer a upozorňuje i na problém s dodržením časové lhůty. „Důvodem bývá složitost procesů v některých velkých firmách i výkonnost týmů. Narážíme na to, že konkurent slíbí připojení do měsíce, realita jsou měsíce tři. Quantcom má velmi pružné technické oddělení a týmy, které mají díky personální stabilitě bohaté zkušenosti a vždy si poradí.“