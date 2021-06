Sedět v chládku aneb Jak vybrat správnou klimatizaci

Při koupi kvalitní klimatizace občas musíme sáhnout hlouběji do kapsy, ale právě proto, že se jedná o nemalou investici, je potřeba vybírat opravdu pečlivě a vyvarovat se zbytečných chyb. Důležitým faktorem při výběru je i určení výkonu, jakým by klimatizace měla disponovat. Ten se odvíjí především od velikosti prostoru, který bude ochlazovat.

U kombinovaných zařízení pak tepelný výkon, energetickou třídu, koeficienty COP a EER, hlučnost, způsob proudění vzduchu a další přídavné funkce (například čištění a ionizaci vzduchu). A konečně také vzhled. To je totiž to poslední, co mnozí u klimatizace řeší. Je to ale to první, co je vidět. Měli bychom mít na paměti, že klimatizační jednotky jsou dnes již výrazným doplňkem interiéru.