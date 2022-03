Rodinný byznys s přírodní kosmetikou, který začal o 50 let dřív, než byla v módě

Jeho jméno vám možná není povědomé, ale o značce, kterou tehdy založil, jste už určitě slyšeli a možná za svoji zdravou pokožku už dávno vděčíte právě jí. Jmenuje se Sisley a nejen v roce 1976 se jí podařilo předběhnout svoji dobu. Už o 30 let později se Sisley stává číslem 3 na francouzském trhu kosmetiky nejvyšší kvality a dnes se produkty Sisley prodávají ve více než 100 zemích všech pěti kontinentů.

Proč ta změna? Právě díky použití přírodních ingrediencí, což byla tehdy velmi inovátorská a nevšední vize. „Myšlenkou bylo vyrábět produkty pro krásu na bázi rostlin a esenciálních olejů. Rád dělávám to, co kdysi dělávali moji předci během válek. Z důvodu ambicí, povinnosti, ale také proto, že mi to poskytuje bytí dle mého gusta,“ rád říkával hrabě d’Ornano, který pocházel z polského šlechtického rodu, v němž žila spousta vysoce vyznamenaných důstojníků.