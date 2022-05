Rigidní podlahy jsou celosvětovým trendem. Už i Pepa Libický jejich výhodám podlehl!

Rigidní vinylové podlahy se díky své unikátní konstrukci hodí do celého bytu nebo domu, a to včetně předsíně či koupelny. Skvěle si poradí s vysokou vzdušnou vlhkostí a ani polití vodou jim nezpůsobí újmu. Rigidy, jak se jim mezi podlaháři říká, jsou charakteristické svým tuhým jádrem a robustními voděodolnými zámky. Díky tomu odolají i zatékající vodě do konstrukce a nehrozí obdobné nabobtnání, jako je tomu u oblíbených laminátových podlah.