Řezník, který nepotřebuje maso: Ideální způsob, jak si zpestřit jídelníček

Mnoho lidí v poslední době žije vnitřně rozpolceně. Z etických i ekologických důvodů by chtěli omezit maso ve svém jídelníčku, ovšem nejsou tak úplně ochotní se vzdát jeho chuti a šťavnatosti. Holanďan Jaap Korteweg to měl úplně stejně. Zároveň si uvědomoval, že rostlinná strava je pro budoucnost lidstva zcela nepostradatelná. Abychom se při zodpovědnější stravě nemuseli omezovat, jak pokud jde o výživové hodnoty, tak chuťově, založil firmu The Vegetarian Butcher, která díky výjimečným produktům a svéráznému marketingu slaví úspěchy po celém světě.