Půjčky pod kontrolou: Konsolidace šetří peníze za úroky

Řada lidí se však v situaci, kdy si potřebují půjčit peníze, teď ocitla poprvé. Na půjčku do milionu korun u společnosti Cofidis dosáhne každý občan ČR nebo SR s trvalým pobytem v ČR, který není v insolvenci nebo exekuci. Samozřejmostí je stálý příjem, aby mohl splácet pravidelné měsíční splátky. „Klientů se ptáme, na co peníze využijí, ale v tom, zda jim peníze půjčíme nebo ne, to nehraje roli,“ říká Křůpala.

V první řadě je tedy dobré promyslet si, zda se splátky vejdou do měsíčního rodinného rozpočtu. „Půjčka je výborná věc pro lidi, kteří si chtějí nějakou věc koupit nyní, ale v současnosti si ji finančně nemohou dovolit. Vědí však, že by si na ni bez problémů za čas našetřili,“ dává příklad Křůpala. Zároveň však půjčka nemusí být řešením jen v krajním případě. Pokud víte, že váš rozpočet nezatíží, je rozumné po ní sáhnout dokonce i v případě, kdy sice máte naspořené peníze, ale chcete si nechat nějakou rezervu pro případ jiné nenadálé události. Díky tomu získáte jistotu, že si nebudete muset půjčovat v krizi, ale naopak budete na krizi připraveni. „Protože úroky v dnešní době nejsou nijak vysoké, například Partnerská půjčka u Cofidisu je úročena 4,49 % ročně, je to velmi rozumné řešení. Nevýhodou pak ale může být, když se klientovi něco stane a nemůže chodit do práce, utratí našetřené peníze a pak má problém se splácením půjčky. Pro tyto případy klientům doporučujeme si půjčku pojistit. Nestojí to moc, ale klient má pak klidnější spaní.“