Poznejte Třebíč: Tajemné město se zajímavými lidskými příběhy

Ústřední myšlenkou zápisu se stalo po několik staletí trvající poklidné soužití křesťanské a židovské kultury. Návštěvou Třebíče tak máte možnost velmi intimně nahlédnout do světa Židů, jejichž osudy se významně a tragicky zapsaly do dějin, které jsou pro mnohé ještě živou přítomností.

Potřebu mladé generaci připomínat historii a poodhalit dávno utajená tajemství, si klade za cíl i projekt Židovské stopy. Příběh, bez kterého by svět bez nadsázky nebyl takový, jaký je, je životním příběhem do nedávna neznámého hrdiny Antonína Kaliny .

Proč byl tento třebíčský rodák z křesťanské dělnické rodiny historiky dlouho opomíjen, je záhadou. Dlouhých dvacet let po jeho smrti, mu byl v roce 2012 udělen in memoriam titul Spravedlivý mezi národy v Izraeli. O dva roky později udělilo město Třebíč Antonínu Kalinovi titul čestný občan města Třebíče in memoriam. A 28. října 2014 ocenil Antonína Kalinu také prezident České republiky státním vyznamenáním. Udělil mu Medaili Za zásluhy I. stupně in memoriam. Kdo byl ale onen muž, který je svými činy srovnatelný se slavným Schindlerem?