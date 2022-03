Pořiďte si klimatizaci už teď, ušetříte a později už ani nemusí být k dostání

To, že se téma klimatizace otevírá už nyní, není náhodou. Časné jaro je doba nejvhodnější pro její pořízení, a to hned ze dvou důvodů. Předně má zákazník dost času na to, aby si vybral ten nejideálnější model pro prostředí, kam klimatizaci potřebuje umístit. A pak je tu fakt, že ceny klimatizací se drží v nižších cenových hladinách. Kdybychom si na klimatizaci vzpomněli až v létě, budeme mít omezený výběr a budeme muset sáhnout hlouběji do kapsy.

Obraťte se na odborníky

Pořídit si klimatizaci je trochu něco jiného než jít si koupit ledničku. Abychom byli s jejím chodem spokojení, potřebujeme si především určit typ dostatečně výkonný pro konkrétní prostor. Spočítat si sami, jakou klimatizaci potřebujeme, je sice pro českého kutila lákavá výzva, ale v tomto případě bychom se měli raději obrátit na odborníky. Například ve společnosti 81klima by vám řekli, že nezáleží jenom na velikosti místnosti, ale také na její orientaci, velikosti a umístění oken nebo dalších zdrojích tepla uvnitř – sporák, mrazák, počítač apod. A také byste se dozvěděli, že s instalací klimatizace úzce souvisí odborný servis, který ne každý prodejce dokáže zaručit v odpovídající kvalitě.

Věnujte pozornost prvnímu kontaktu

V případě klimatizace je vlastně více než výběr samotného zařízení důležitější výběr jejího dodavatele. Prvním ukazatelem spolehlivosti a odbornosti dodavatele je způsob, jakým se zákazníkovi věnuje už během prvního kontaktu. To, jak pohotově reaguje firma hned na začátku, dává tušit, jak se bude chovat v případě například poruchy. Dalším ukazatelem kvality dodavatele je, jaký nabízí záruční a pozáruční servis a zda je schopen dodat náhradní díly – třeba i ke starším modelům –, to o dodavatelích prozradí hodně.

Klimatizaci je potřeba pravidelně servisovat Foto: 81Klima

Asi každý tuší, že existují klimatizace mobilní a stacionární. Určit, jakou si pořídit, si musí každý sám, ale pomoci může opět dodavatelská firma. Obecně lze říci, že mobilní zařízení se hodí tam, kde ho nebudeme využívat pravidelně a celou sezonu. Musíme ale počítat s tím, že je hlučnější a energeticky náročnější na provoz. Taky musíme vyřešit odvod tepla z místnosti, což v praxi bývá nějaká nevzhledná hadice, kterou potřebujeme někudy vystrčit ven.

Vybírat klimatizaci znamená rozhodovat se, kolik jednotek do objektu pořídit. Tady je potřeba brát v úvahu, do jaké míry budeme zařízení skutečně využívat. Pokud budeme chtít instalovat několik klimatizačních jednotek, pak je dobré mít ke každé vnitřní jednotce i jednu venkovní. Napojit všechny vnitřní jednotky na jednu venkovní je dost rizikové – pokud by došlo k jakékoli poruše na venkovní jednotce, vyřadí se tím z provozu všechny jednotky vnitřní. Ale i s tímto plánováním by měl pomoci kvalitní dodavatel.

Nejde jen o chlazení