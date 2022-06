Podnikání v ČR bez vstupní investice: Drogistické franšízy nabírají tempo

„Obchod Drogeo je ideální podnikatelskou příležitostí do malých měst a obcí, kde sortiment pro každodenní nákup drogistického zboží a kosmetiky často chybí. Nabízíme příležitost podnikat pod naší hlavičkou bez toho, aby se do rozjezdu investovaly vysoké částky,“ uvádí generální ředitel společnosti Drogeo.cz Aleš Urbánek.

Stát se partnerem a vsadit na sortiment drogerie se rozhodl například i pan Tomáš Čížek z menšího města v jižních Čechách. Měl obchod s papírnictvím, který nepřežil dobu koronaviru. Aby nemusel svůj obchod zavřít, zkusil oslovit společnost Drogeo.cz s tím, že by prodejnu rozšířil o drogistické zboží.

„Líbilo se mi, že nemusím mít skoro žádné peníze do začátku, takže tolik neriskuji,“ popisuje své rozhodování pan Čížek. Vyhovuje mu také, že jako partner pravidelně dostává doporučení na nejprodávanější sortiment nebo akční zboží. „Tohle mi pomohlo obchod zachránit. Vlastně mi řekli: Tady máš zboží, tady máš reklamu, ber to a dělej to s námi,“ oceňuje Tomáš Čížek podmínky spolupráce.