Pět filmů a minisérií, které si v únoru musíte pustit

V době, kdy se podařilo běžným uživatelům vyhnat ceny akcií firmy GameSpot do nečekaných výšin, je dobré si připomenout, jak vypadal divoký život na americké burze na přelomu 80. a 90. let. Černá komedie, v níž hlavní roli troufalého hédonisty Jordana Belfort s chutí ztvárnil Leonardo DiCaprio, vychází ze skutečných událostí, byť se tomu v řadě okamžiků těžko věří. Snadno vydělané velké peníze, jachty, drahá auta, nekončící večírky, drogy v nadměrném množství a k tomu pohyb na hraně pravidel obchodu s akciemi i za ní. A také dosavadní rekord v počtu sprostých slov pronesených v celovečerním filmu. ( Videotéka Vodafone )

Assane Diop je jediným synem imigranta ze Senegalu, který se do Francie vydal hledat lepší živobytí pro svého potomka. Bohatý a mocný Hubert Pellegrini ale na otce svede krádež drahého diamantového náhrdelníku, ten se ve vězení hanbou oběsí a z dospívajícího Assana je najednou sirotek. Uplyne dvacet pět let a nastává čas na pomstu – ovšem velmi elegantní, za pomoci nečekaných úskoků a převleků. Přesně jako zloděj-gentleman Arsène Lupin, hrdina knížky, kterou Assanovi kdysi věnoval otec k narozeninám. (Netflix)

Knihu Jaroslava Rudiše převedl do filmové podoby talentovaný Štěpán Altrichter a do hlavní role Vandama, drsného chlápka z panelákového sídliště, obsadil Hynka Čermáka. Kromě toho, že vychovává Psycha, mladého kluka, se kterým natírá střechy, se musí postavit na obranu svojí oblíbené hospody a hospodské. Pokud se nepodaří sehnat dost peněz, bude muset zavřít. Vandam ostatně není žádné ořezávátko – povídá se, že 17. listopadu 1989 dal první ránu na Národní třídě právě on. (Netflix)

Nájemní zabijáci mají svůj vlastní svět, svá vlastní pravidla a své vlastní způsoby, jakými si vyřizují účty. John Wick patřil mezi ty nejlepší, ale teď už je na odpočinku. Jenže se mu někdo vloupal do domu, ukradl mu auto, a hlavně zabil jeho milovaného pejska. To se neodpouští. John Wick se vydává hledat pomstu. A jelikož ho hraje Keanu Reeves, snadno mu uvěříte, že nerozdává rány a výstřely jen tak pro nic za nic, ale že je opravdu raněný a dotčený. A celý film, byť natočený se značnou nadsázkou a černým humorem, vás nenechá vydechnout. ( Videotéka Vodafone )

Nejstarší dcera mocného rodu Daphne vstupuje na do společnosti georgiánského Londýna, kde si musí ve velmi tvrdém prostředí hledat vhodného ženicha. A přestože by se ráda ubírala ve stopách svých rodičů a ve svém protějšku našla zároveň pravou lásku, nebude to zdaleka tak jednoduché. Námluvy navíc řídí její starší bratr. Vyšší společností také otřese skandální pamflet, který na Daphne vrhá nepěkné světlo, a do hry vstupuje přitažlivý a vzpurný vévoda z Hastingsu. (Netflix)