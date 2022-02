Objevte trend Promise Rings, lásku ukrytou ve šperku

Oblibu si získávají zejména u párů, které si chtějí dát symbolický příslib, aniž by se rozhodovaly o tom, kdy nebo dokonce zda se v budoucnu vezmou. Co přesně jimi vyjádříte a jak takový prsten vybrat?

Podobně jako zásnubní nebo snubní prsteny mají ve vztahu svůj symbolický význam, ale jejich tradice je kratší. Definice významu je vlastně prostá. Jedná se o prstýnek, který je v romantických vztazích chápán jako symbol lásky. A to jak pro osobu, která prsten daruje, tak i pro tu, která ho přijímá. Darování Promise prstenu symbolizuje další krok ve vztahu. Někdy bývá dokonce předzvěstí zásnubního, ale nemusí tomu tak nutně být. Může totiž sloužit i jako alternativa pro páry, které do manželství vstupovat nechtějí, a proto by pro ně zásnubní prsten v pravém slova smyslu nebyl vhodný.