Nová dimenze volného času u vody? Paddleboarding

Paddleboard se sice na první pohled tváří jako pevné neskladné prkno, ale zdání klame. Ve skutečnosti jde o nafukovací plovák , který se díky moderním technologiím nenafoukne do tvaru válce, ale tvrdé desky. Tím pádem ho pohodlně můžete složit do balíčku, ne širšího než 90 centimetrů. Přibalíte jen vysokotlakou pumpu a skládací pádlo, a váš kufr od auta nálož pomalu ani nepozná.

Když se rozhlédnete po českých vodních plochách a tocích či světových mořích, zjistíte, že paddleboardistů rok od roku geometrickou řadou přibývá. Není divu, že lidi tato vodní kratochvíle baví. Dospělé i děti, bez rozdílu. Pokud milujete moře, ale dovolená proležená s knížkou uprostřed natřískané pláže není zrovna váš šálek čaje, budete paddleboard milovat. Stačí ho totiž spustit na vodu, odpádlovat si kousek od břehu a voilà! Zažijete okamžitě euforický pocit klidu, pohody a svobody. Pro dobrodružné povahy je to „must have“. Na paddleboardu sjedete s rodinou řeku a na celé hodiny zabaví děcka u rybníka. Ověřeno: Mláďata z něj vydrží skákat a provozovat na něm nejrůznější akrobatická čísla tak dlouho, dokud se nedostanou do promodralého stavu a vy jim zábavný plovák násilím vezmete.

Pokud vás to chytne, můžete se postupně učit zdokonalovat techniku pádlování a od rekreační zábavy na rybníku přejít třeba ke sjíždění náročnějších vodních toků, nebo dokonce k závodění . Plující nafukovací prkno navíc krásně stmelí rodinu. A naopak – v případě náhlé naléhavé potřeby si od vlastní smečky oddechnout – jim na něm pod záminkou utužování fyzické kondice elegantně odplujete do ticha a samoty na vlnách.

Výhodou je, že pádlování postupně zvládne úplně každý a benefity jízdy na plujícím prkně jsou téměř zázračné. Nenásilně se tím totiž posílí tělesná kondice. Pojem hluboký stabilizační systém se poslední dobou skloňuje ve všech pádech. Jde o svaly, které v běžném denním provozu typu auto-nákup-sezení v kanceláři používáme jen minimálně nebo vůbec. Přitom hrají klíčovou roli v udržení zdravého těla. Když se naučíte je posílit a znovu zapojit do hry, najednou zjistíte, že se cítíte celkově mnohem lépe. Záda už nebolí, dech se prohloubil a přibylo vám energie. Jak to ten paddleboard dělá, že dlouhodobě vyblokovaný stabilizační systém začneme díky němu opět aktivně používat? Princip je logický a jednoduchý. Prkno plující na vodě je celkem vratká kocábka, a když na něj vylezete a chcete to rozjet pomocí pádla, musíte balancovat. Prsty u nohou se okamžitě přirozeně aktivují, s nimi lýtka, stehna, střed těla a všechny hluboké a zanedbávané svaly se najednou proberou k životu. Tím se mohou s úlevou uvolnit svaly povrchové, které bohužel často nesprávně zapínáme místo těch vnitřních.

Pokud vás idea rodinné idylky při brázdění vodních ploch na elegantním nafukovacím prkně zaujala, zkuste si ho nejdřív na hodinu dvě půjčit v půjčovně (bývají k dispozici u větších vodních ploch a ve větších městech) a uvidíte, jestli vás to chytne. Pokud ano, určitě zkoukněte stránky www.padlujte.cz, který založil nadšený paddleboardista Ondřej Petržílek. Z webu okamžitě poznáte, že tímhle sportem žije on i jeho rodina. Přehledně zde najdete úplně všechno: Jak vybrat a pořídit pro vaše účely to správné a kvalitní prkno, kde a jak na něm jezdit, co na sebe a spoustu dalších praktických informací, které posunou vaše vodní radovánky o level výš. Ahoj!