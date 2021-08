Nakupujete online? Nedělejte zbytečné chyby

Ještě než do virtuálního košíku vložíte ty krásné šaty, bezdrátová sluchátka za skvělou cenu nebo vysněnou kytaru pro syna, na okamžik se zastavte. Plnit si sny a přání v online obchodech a nákupních galeriích je příjemné – přinejmenším do té doby, než narazíte na potíže, se kterými si někteří prodejci nebudou vědět rady. A radost tak během pár okamžiků zhořkne. Na co byste tedy měli dát pozor?