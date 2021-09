Chytrou investicí lze bojovat proti inflaci

Letošní inflace je navíc vyšší než obvykle, protože kvůli nejrůznějším omezením v době pandemie začaly v ekonomice působit různé vlivy, které tlačí ceny ještě více nahoru. Srpnová inflace tak činila 4,1 % a ve zbývající části roku může dle názoru analytiků dále růst až k pěti procentům.

Češi si na své investice potřebují sáhnout

A teď se na chvilku zastavte a uvažujte: Mám nějaké peníze, když je uložím do banky, tak prodělám. Na druhé straně stoupají ceny nemovitostí. Mám rád, když si na svou investici mohu sáhnout. A v současné době to platí dvojnásob. Takže logickou úvahou dojdu k tomu, že bych chtěl investovat do nemovitostí. Ale na to, abych si koupil nějakou nemovitost, tolik peněz nemám. Takže mám nějakou možnost? A v tuto chvíli by se v antické tragédii snesl na jeviště Deus ex machina a nabídl vám řešení.

Stačí tisícovka

Nabídl by vám investici, která vám bude vynášet třeba 6 procent ročně, což je víc než současná hrozivá inflace, a je jedno, kolik máte pro takové investování peněz. Tedy úplně jedno to není, měli byste mít alespoň tisícikorunu.

Investovat stačí jen tisícovku měsíčně Foto: Shutterstock.com

Celé je to vlastně velice jednoduché. Na jedné straně stojí developer, který potřebuje peníze například na výstavbu rodinných domů nebo rekonstrukci bytového domu ve vybrané lokalitě. Na straně druhé stojí RONDA INVEST, která po důkladném posouzení projektu prostředky developerovi půjčí. RONDA projekt následně zpřístupní k investování drobným investorům. Lidem tak už od tisícikoruny nabízí možnost, jak se podílet na výnosech z nemovitostních projektů v atraktivních lokalitách, k nimž by se jinak jako drobní investoři neměli možnost dostat. Vy si přitom sami dle vlastních preferencí můžete vybrat konkrétní projekt nebo i více projektů, do kterých chcete investovat. Investovat můžete jednorázově nebo ještě lépe pravidelně – třeba zmíněnou tisícikorunu měsíčně. Pravidelným investováním si totiž díky měsíčnímu vyplácení výnosů můžete budovat pasivní příjem, který ve stáří jistě oceníte.

Modelový příklad zhodnocení pravidelné investice ve výši 3 000 korun měsíčně s čistým výnosem 6 %p. a., měsíční výplatou výnosů a jejich reinvestováním.

Dobře zajištěná investice je chytrá investice

Většinu lidí okamžitě napadne, co se stane, kdyby developer a s ním i celý projekt zkrachoval. Úvěry jsou zajištěné zástavním právem k nemovitosti a RONDA s úvěrovanými firmami sjednává také notářské zápisy, které jí v případě vážných finančních problémů příjemce úvěru umožňují rychle jednat a zpeněžit zastavenou nemovitost. Z výtěžku prodeje by pak vyplácela i investory. Výše poskytnutého úvěru může dosáhnout nejvýše 70 procent hodnoty zastavené nemovitosti. Tím kromě jiného RONDA chrání své investory pro případ, že by ceny nemovitostí klesly.

„Nabízíme všem drobným investorům velmi zajímavou možnost podílet se na realitních projektech v Praze, ve středních Čechách a v krajských městech. Náš produkt je unikátní v tom, že investoři dosahují jednak atraktivního zhodnocení až 6 procent ročně bez jakýchkoli poplatků za zřízení nebo správu investice, zároveň ale také chráníme investice našich investorů tím, že jsou všechny nabízené projekty nadstandardně zajištěny – a to jak zástavním právem k nemovitosti v prvním pořadí, tak také notářskými zápisy sjednanými s dlužníky,“ říká Lukáš Blažek, obchodní ředitel společnosti RONDA INVEST.

RONDA INVEST už poskytla firmám úvěry v objemu více než 1,07 miliardy korun a investorům vyplatila na úrocích více než 44 milionů korun. Investice do nemovitostních projektů prostřednictvím RONDA INVEST jsou na předem stanovenou dobu, která vychází z předpokládaného data splacení úvěru. Cílová doba splatnosti se pohybuje od několika měsíců až do pěti let. V případě potřeby rovněž můžete za přiměřený poplatek požádat o předčasné ukončení své investice. Již vyplacené výnosy vám přitom zůstanou. S investicí nejsou spojeny žádné vstupní ani pravidelné poplatky. Výnos RONDA klientům vyplácí každý měsíc na účet, který zdarma vede sesterská společnost RONDA FINANCE. O tom, že investování u RONDY skutečně funguje, se můžete přesvědčit z referencí jejich investorů.