Jiří Zídek: Jako první Čech hrál slavnou NBA, nejcennější výhra přišla ale dřív

Ačkoliv má Jiří Zídek příjmení, které je v naší zemi automaticky spojeno s basketbalem, na prvním místě bylo doma vždycky vzdělání. „Basketbal byl vždycky až na druhém místě. Bylo to díky mámě, která u nás doma měla vždycky hlavní slovo,” vypráví v podcastu Dobojováno Zídek, jenž dva roky po revoluci odešel do Spojených států, kde studoval ekonomii na Kalifornské univerzitě (UCLA), a zároveň hrál basketbal.

„Bylo to pro mě takový otevření očí. Studoval jsem v cizím jazyce, do toho jsem patřil do univerzitního týmu. Byl jsem rád, že jsem se hned nestal profesionálním sportovcem, ale mohl jsem skloubit učení a sport,” říká Zídek, jenž prestižní univerzitní ligu NCAA v roce 1995 vyhrál. Na finálové zápasy tehdy přišlo téměř 40 tisíc diváků. Celou epizodu si můžete pustit na videu, případně si ji poslechnout v audio přehrávači v úvodu článku.